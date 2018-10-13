Кондратьев: для Кубани большая честь, что сразу два казачьих корпуса края признаны лучшими в РФ

Ейский казачий кадетский корпус стал обладателем переходящего знамени Президента РФ. Церемония передачи знамени прошла 13 октября в Ейске.

Событие прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор подчеркнул, что вручение знамени — еще одно подтверждение качества казачьего образования на Кубани.

«Убежден, важно не просто сохранить вековые казачьи традиции, но и, прежде всего, передать их подрастающему поколению. И основную роль здесь, конечно, играет система образования, прежде всего, казачьи кадетские корпуса. В Краснодарском крае сегодня их семь, здесь обучается более 1 тыс. 100 кадетов. Для нас, безусловно, большая честь, что сразу два казачьих корпуса — Ейский и Новороссийский — признаны лучшими в стране», — сказал глава региона.

Кондратьев отметил, что кроме корпусов, в крае работает 37 казачьих общеобразовательных школ, создано более 4,1 тыс. казачьих классов и групп. Он сообщил, что до конца учебного года еще несколько учебных заведений получат этот статус.

Переходящее знамя Президента России передано ейским кадетам от победителя прошлого года — Шахтинского казачьего кадетского корпуса Ростовской области.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, вице-губернатор края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Валентина Иванова, директора казачьих кадетских корпусов регионов России, главы районов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первое место во всероссийском конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» занял Ейский казачий кадетский корпус, второе — Новороссийский казачий кадетский корпус.

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