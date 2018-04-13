Кондратьев: для нас принципиально важно вкладывать в инфраструктуру курортов

Курортный сбор на Кубани начнет действовать с 16 июля. Эксперимент должен был стартовать в мае, но его сроки перенесли из-за чемпионата мира по футболу.

Как в регионе будет работать курортный сбор, 12 апреля в Краснодаре обсудили на совещании, которое совместно провели министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Наша задача — сделать так, чтобы не отпугнуть туристов, а наоборот, вместе с ними, понимая, что мы инвестируем в свой отдых, в свое государство, в свою страну, улучшить качество курортов и услуг. Максимально сделать так, чтобы наш турист, иностранный турист голосовали рублем и приезжали на российские курорты», — рассказал Лев Кузнецов.

«Сами жители и отдыхающие курортных городов будут принимать решение посредством голосования в Интернете, куда направлять средства, полученные от курортного сбора. Это самое важное. Если говорить, допустим, про курортную инфраструктуру, определять будут сами жители и гости курорта», — сказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае курортный сбор в качестве эксперимента будет действовать в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и в четырех поселках Туапсинского района. Ежегодно на подготовку к курортному сезону в регионе тратят около 10 млрд рублей. Из них в бюджет возвращается не более 6 млрд. При этом с ростом потока отдыхающих увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Лев Кузнецов поддержал предложение Вениамина Кондратьева направлять собранные деньги на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры курортных городов.

«Исходя из сегодняшнего федерального закона, мы не можем тратить средства на коммунальную инфраструктуру, а для нас это принципиально важно. Есть ряд курортных городов, которые расположены на море, есть проблемы с очистными сооружениями. Если у нас не будет современнейшей очистки, какая может быть хорошая морская вода в акватории у берега? Важно, чтобы при вашей поддержке скорректировали норму, которая позволила бы в первую очередь расходовать средства, которые мы будем собирать в результате курортного сбора, в том числе коммунальную инфраструктуру», — заявил губернатор.

«Если действительно качество водоема не гарантирует безопасность, то это сразу ставит крест на всем проекте туристического направления. Мне кажется, как минимум ЖКХ, которое связано с обеспечением качества безопасности водоемов в целом. Это составная часть. В такой повестке возможно поставить», — считает Лев Кузнецов.

В текущем году сумма курортного сбора на Кубани составит 10 рублей в сутки. По решению губернатора от уплаты освобождены жители края. Также деньги не будут собирать с малоимущих, студентов-очников, несовершеннолетних и ряда социальных льготников.

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