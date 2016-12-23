Кондратьев: для развития транспортной сети необходима федеральная поддержка

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в декабре рассказал о развитии дорожной сети региона.

Он пояснил, что сейчас финансирование региональных автомобильных дорог края составляет около 30% от нормативного. По словам губернатора, экономическая ситуация обстоит так, что по всем прогнозам в ближайшие пять-шесть лет вряд ли этот показатель изменится в большую сторону.

«Это реальность, в которой мы сейчас существуем. Однако есть другая объективная реальность, которую водители формулируют фразой: «Километража много — дорог мало». Этот год в очередной раз наглядно продемонстрировал нам, что краю катастрофически не хватает транспортных артерий», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что строительство развязки в Джубге является локальным решением проблемы. По его словам, М4 «Дон» остается единственной дорогой, связывающей страну со всеми черноморскими курортами, включая крымские.

«Конечно, мы можем говорить о реконструкции, об увеличении полос, но по факту все это — точечное тушение пожара. Системным решением может быть только строительство новых автомобильных дорог. И это касается не только сочинского направления. Не стоит забывать и о дорогах на Крым», — уточнил глава края.

Кондратьев рассказал, что до завершения строительства Керченского моста по меркам дорожного строительства осталось совсем немного времени. А когда объект станет открыт, нагрузка на транспортную сеть может увеличиться настолько, что пятичасовые пробки покажутся сказкой.

«Когда вся страна поедет, нельзя будет пенять на то, что «у нас денег не было». И по факту нам уже вчера нужно было подумать, как решать эти вопросы. На мой взгляд, здесь краю невозможно обойтись без поддержки федерации и без механизмов государственно-частного партнерства», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 15 декабря в ходе заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО заявил о необходимости создания новых дорог к Черному морю.

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