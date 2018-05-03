Кондратьев доложил Путину о готовности региона принять матчи ЧМ-2018

Президент Владимир Путин 3 мая проверил готовность инфраструктурных объектов в Сочи к чемпионату мира по футболу. Вместе с ним объекты осмотрели президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Кондратьев сообщил, что стадион «Фишт» полностью готов принять игры предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Сегодня это современнейший стадион вместимостью 45 тыс. болельщиков, до реконструкции он вмещал 40 тыс. человек. Теперь стадион стал открытым», — отметил губернатор.

На стадионе создали современное игровое поле. В чаше арены установили два мультимедийных экрана. На них можно выводить изображение высокой четкости. Завершается подготовка временной инфраструктуры: расширена зона телевещателей, в стадии выполнения медиацентр и ресторан зоны гостеприимства.

Кондратьев акцентировал, что особое внимание при подготовке к чемпионату мира уделяют вопросам обеспечения безопасности. На входах установили 178 досмотровых рамок. Система наблюдения уже смонтирована и включает более 2 тыс. камер, в том числе 94 камеры для распознавания лиц. По периметру безопасности установили 800 датчиков охранной сигнализации.

«Безопасность будет организована на высочайшем уровне. В дни матчей задействуют около 1 тыс. 200 стюардов, 1 тыс. волонтеров и 600 охранников. Олимпийский парк будут патрулировать 300 казаков», — подчеркнул Кондратьев.

Стоимость работ по реконструкции составила почти 4,7 млрд рублей — это средства федерального и краевого бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу.

Владимир Путин 3 мая в Сочи проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». В мероприятии примет участие глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В рамках совещания обсудят готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу. Участники рассмотрят вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Стадион «Фишт» примет четыре матча группового этапа: Португалия — Испания, Бельгия — Панама, Германия — Швеция, Австралия — Перу, и два матча стадии плей-офф — 1/8 и 1/4 финала.

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