Кондратьев: должен быть один общий алгоритм, как поступать со шлагбаумами

В краевой администрации 19 июля обсудили состояние пляжей и набережных. Этот вопрос губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поднял на традиционном часе контроля. На совещании глава региона проверил, как исполняют его поручения.

В разгар курортного сезона особое внимание уделяется качеству сервиса, благоустройству и безопасности пляжных территорий. Однако нередко поступают жалобы на то, что доступ к морю закрыт шлагбаумами, а за проезд необходимо заплатить. О таких случаях известно в Анапе на Бугазской косе и на Ясенской косе в Приморско-Ахтарском районе. Для автотранспорта доступ закрыт в поселках Ольгинка и Лермонтово Туапсинского района. На вопрос, зачем установлены шлагбаумы, у местных властей ответа не оказалось.

«Мне кажется, это какая-то бесхозяйственность, если уж по-честному говорить. Какая-то кустовщина. Или кому-то выгодно. Поэтому и говорим непонятно что, лишь сейчас перелистнуть страницу и забыть. И все чтобы по-прежнему осталось. Тогда от вас я жду четкого доклада по существу. Должен быть общий подход к таким территориям. Должен быть один общий алгоритм, как поступать, как действовать. И это — зона ответственности министра курортов, который должен дать нам четкий алгоритм режима и проезда или отсутствия такового на особо охраняемых природных территориях», — заявил Кондратьев.

Много вопросов во время совещания появилось к главе Белореченского района. Еще в прошлом году губернатор поручил предоставить местным фермерам землю для пастбищ. Однако участки сельхозназначения передали коммерческой недродобывающей компании. Причем из 65 га используются всего 16. Губернатор напомнил главе Белореченского района Дмитрию Федоренко, чьи интересы он должен учитывать в первую очередь.

«Есть поручение губернатора, оно основано в первую очередь на том, о чем люди говорят. Я просто ретранслирую просьбу определенной части жителей Белореченского района и ставлю на контроль эту просьбу. А если вы идете вразрез с тем, о чем говорят и просят жители, — тогда что вы в этом кресле делаете, коллега? Если вы максимально лоббируете интересы какой-то фирмы, тогда идите туда и работайте. А мое поручение выполняйте. Это всех касается, друзья. Не согласны — я никого силой не держу. Я не могу подвести людей. Если вы можете себе позволить подвести жителей своего района, то я не могу себе этого позволить», — сказал губернатор.

В рейтинг городов с невыполненными поручениями также попали Краснодар и Горячий Ключ. В краевой столице затягивают со сносом незаконных ларьков, а в курортном городе отстают по темпам строительства спортивных площадок.

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