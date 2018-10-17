Кондратьев: дороги края сегодня считаются одними из лучших в стране

Губернатор Кубани обсудил развитие отрасли с работниками дорожного хозяйства региона.

Руководитель региона отметил, что дороги края сегодня считаются одними из лучших в стране. Это признают и жители, и туристы.

«Именно по дороге они безошибочно определяют, где закончилась граница соседнего региона и началась Кубань. Дороги — это развитая экономика, инвестиционная привлекательность и, конечно, комфортная жизнь людей», — отметил Кондратьев.

По его словам, благодаря федеральной поддержке, беспрецедентному финансированию отрасли до конца 2018 года планируется завершить значительный объем работ.

«Только в Краснодаре в этом году впервые отремонтировано 90 км улиц. Приводим их в порядок комплексно — с тротуарами, бордюрами, ограждениями. Важно, что мы ушли от точечного ремонта. Он не способствует качеству дорог», — добавил глава края.

В целом по краю в 2018 году будет отремонтировано около 720 км региональных автодорог, шесть мостов. Планируется, что проведут дорогостоящие работы по восстановлению 13 участков, разрушенных оползнями в Апшеронском, Туапсинском районах и в Сочи, оборудуют электроосвещение на более 40 км автотрасс. Объем дорожного фонда в 2018 году составил 28,7 млрд рублей.

Всего за последние три года на региональных трассах было построено и реконструировано 19 объектов. Это мост через реку Пшеха в Белореченском районе, дорога Нижегородская — Мезмай — Лагонаки в Апшеронском районе, трасса станица Тенгинская — граница Республики Адыгея.

На средства из федерального бюджета на Кубани реконструировали участки магистрали М-4 «Дон», построили Джубгинскую развязку и 42-километровый подъезд к Крымскому мосту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2019 году объем дорожного фонда Кубани составит более 20 млрд рублей.

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