Кондратьев: духовный стержень народа должен укрепиться молитвами Кубанской епархии

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский 21 января отметил тезоименитство — День памяти святого Исидора.

Николай Кириченко (так в миру звали священника) 50 лет назад принял духовный сан и вместе с ним новое имя — в честь священномученика Исидора Юрьевского. Поздравить митрополита приехали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор края поблагодарил митрополита за его ежедневный труд — службу на благо жителей региона.

«Хочу сказать огромное спасибо и выразить надежду на то, что мы и дальше сможем укреплять тот духовный стержень, который должен быть в нашем народе. Он есть, но еще больше должен укрепиться вашими молитвами и молитвами всей нашей Кубанской епархии», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Я глубоко убежден, что вашими усилиями, усилиями Заксобрания и органов исполнительной власти программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которые действуют на территории Краснодарского края, успешно найдут свое продолжение в этом и последующих годах», — добавил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Мы вместе: и исполнительная, и законодательная, и духовная власть. Традиции, которые заложены в нашем народе, очень важно сохранить. Мы вместе отвечаем и за нравственную, и за духовную, и за экономическую составляющие региона, за рост благосостояния жителей нашего края, поэтому отделить одно от другого невозможно», — отметил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь митрополит Исидор поблагодарил главу региона и спикера кубанского парламента за внимательное отношение к кубанской митрополии.

«Хочу поблагодарить за ваше поздравление, за цветы, за вашу любовь, за добрые молитвенные благопожелания. Я хочу вас всех поздравить с наступившим Новолетием, от всей души пожелать всем жителям нашей Кубани здоровья, мира, добра и помощи Божьей на жизненном пути», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Уже не один десяток лет митрополит Исидор является главным духовным лицом Кубани. С его именем связывают укрепление православия в регионе. Вениамин Кондратьев также поздравил митрополита с назначением на пост председателя Высшего общецерковного суда РПЦ. Глава региона отметил, что это высокая оценка деятельности митрополита.

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