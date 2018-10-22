Кондратьев: эксперимент по введению в школах уроков по самбо можно считать успешным

К 2021 году обязательные уроки по самбо планируется проводить во всех школах Кубани.

Губернатор Вениамин Кондратьев 22 октября встретился с президентом общественной организации «Ассоциация единоборств Краснодарского края» Владимиром Ярченко. В мероприятии также принял участие вице-губернатор Николай Долуда.

Глава региона отметил, что эксперимент по введению в ряде школ уроков по самбо уже можно считать успешным.

«Мы увидели, насколько это интересно детям, есть ли поддержка со стороны родителей. Основной вопрос касался подготовки кадров, он сейчас постепенно решается. Важно, чтобы самбо не просто появилось, а прижилось в школе и стало, возможно, любимым видом спорта молодежи», — сказал губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что самбо — не просто вид единоборств, а целая система воспитания молодого поколения. Важно дать школьникам альтернативу постоянному времяпрепровождению в интернете и социальным сетям.

«Молодежь надо направлять, иначе они могут попасть под другое, иногда враждебное влияние. А самбо — это самооборона без оружия. Это не только физическое, но и духовное здоровье», — сказал губернатор.

По словам Николая Долуды, в этот вид спорта сегодня приходит все больше школьников. На Кубани 52 тыс. детей занимаются единоборствами, из них 18 тыс. — самбо или дзюдо.

С 1 сентября этого года уроки самбо появились в 146 школах края. На оборудование спортзалов и переподготовку учителей физкультуры из краевого бюджета выделили 20 млн рублей. В 2019 году количество школ увеличат до 300, финансирование составит 28 млн рублей.

Владимир Ярченко отметил, что за время эксперимента велись проверки качества проведения новых занятий.

Глава региона подчеркнул, что в ближайшие четыре года необходимо выстроить систему работы министерств образования и спорта так, чтобы самбо стало обязательным третьим уроком физкультуры во всех школах Кубани.

«Нужно создавать условия, чтобы свою активность и энергию ребята могли выбрасывать на ковре, в школьном спортзале, в рамках районных и городских соревнований», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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