Кондратьев: если фермеры не объединятся, их поглотит агрохолдинг

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пояснил, почему он сориентирован в своей политике на фермерство.

Об этом он рассказал в интервью.

«Мы — аграрный регион, 4 млн кубанцев живут в сельской местности. Давайте посмотрим на экономику села. Бюджетообразующие предприятия, которые были когда-то, — их сегодня уже нет. Но появились новые. А самое главное, что появилось, — агрохолдинги всех мастей», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что не против агрохолдингов, однако это бизнес, в котором есть сокращения, оптимизация труда и ровно столько рабочих, сколько необходимо.

«Возьмем конкретную ситуацию. Агрохолдинг и его земли находятся вокруг какой-то станицы, хутора. А работающего населения в этом агрохолдинге — максимум 20-30%. Что делать остальным, кто живет в этой станице и в агрохолдинге не работает? А где другая работа? Еще раз подчеркиваю: у нас 4 млн живет в сельской местности. Должна быть социальная ответственность перед селянином или у агрохолдинга, или у государства. У государства она сегодня в приоритете, потому с агрохолдинга ничего не взять», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что должны быть те, кто может альтернативно работать на селе, а это только фермеры.

«Чтобы фермерство состоялось, станичники должны объединяться, не поодиночке работать, как сейчас, а вместе. Иначе завтра их агрохолдинг обязательно поглотит. Я так и сказал на съезде фермеров: если они будут объединяться в кооперативы, в предприятия, где все будут равноправными со своей долей хозяевами, только тогда они смогут выжить. Только тогда они смогут делать переработку, объединившись финансово, создавать ту самую добавленную стоимость, обеспечивать себя рабочими местами и получать прибыль. Я уверен, добрая половина фермеров меня услышала», — подчеркнул глава края.

На вопрос, стоит ли вернуться к колхозам, губернатор ответил, что поддерживает уход государства от функции хозяйственного управления. Государство должно оставить себе только то имущество, которое ему необходимо для выполнения государственных функций

«Есть, конечно, базовые отрасли экономики, которые не надо торопиться приватизировать. А в основе АПК — земля, ее уже всю раздали. Все, что сегодня у меня появляется, я не консолидирую в руках государства, а максимально отдаю фермерам. А сегодня хочу отдать казакам. Они должны нести бремя контроля за общественным порядком. Они также должны быть ни от кого не зависимы и иметь собственную экономику. А в совокупности мы получим то казачество, которое нам необходимо и которое сможет влиять на процессы в обществе», — пояснил Кондратьев.

Полную версию интервью с Вениамином Кондратьевым смотрите здесь.

Источник