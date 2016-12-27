Кондратьев: фермерские хозяйства занимают шестую часть территории края

27 декабря в 15:27

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 декабря прокомментировал предварительные итоги сельскохозяйственной переписи 2016 года на Кубани.

«Сейчас кубанские КФХ занимают больше 1 млн 200 тыс. га — это шестая часть площади края. Настоящий рог изобилия, который кормит всю страну. Продолжим создавать малым фермам и кооперативам условия для развития. Конкуренция крупным производителям должна быть и в импортозамещении», — написал губернатор в своем миктроблоге в Twitter.

По сравнению с переписью 2006 года общая площадь земли, в среднем, на одну организацию увеличилась по крупным и средним организациям на 2,3%, по микропредприятиям — на 19,4%.

У крестьянско-фермерских хозяйств общая площадь земли на одно предприятие увеличилась почти в два раза и составляет около 90 га, а у ИП — на 85,5% и составляет в среднем по 78 га.

В личных подсобных хозяйствах средняя площадь земли в сельской местности осталась без изменений — 0,21 га, а в городской местности увеличилась с 0,08 га в 2006 году до 0,11 га в 2016 году, пояснили в минсельхозе края.

Заместитель главы края, курирующий сферу АПК Андрей Коробка, отметил, что КФХ как субъект экономики становится все более значимым для развития всего агропромышленного комплекса края. Поэтому необходимо скоординировать все программы, чтобы малые формы хозяйствования получили максимально комфортные условия для своего развития, и могли организовываться в кооперативы, в те формы, которые позволят им конкурировать с крупными сельхозпредприятиями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник