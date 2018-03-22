Кондратьев: фестиваль «Античное наследие России» станет одним из знаковых в этом году

Туристический фестиваль пройдет на Кубани с 1 по 12 июня в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Это еще одно мероприятие, интересное для болельщиков и гостей. Мы проводим его в рамках перекрестного года туризма Россия — Греция. Отмечу, что помимо античной истории и богатых православных традиций, у Краснодарского края с Греческой Республикой прочные побратимские связи», — рассказал Кондратьев.

Он сообщил, что фестиваль пройдет с 1 по 12 июня не только на территориях, исторически связанных с античной историей, — в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе, но и в Краснодаре.

В рамках фестиваля откроют несколько тематических площадок: «Искусство и ремесла», «Кухня и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Физическая культура и спорт». Гостям предложат театральные постановки произведений античных авторов, а также массовые соревнования по древнему пятиборью, кулинарные мастер-классы с участием греческих и российских шеф-поваров. Организуют дегустацию блюд греческой, средиземноморской, русской и кубанской кухонь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани в рамках фестиваля «Античное наследие России» проведут подводную экспедицию.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник