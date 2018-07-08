В Сочи закончился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

За игрой наблюдали премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент ФИФА Джанни Инфантино, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Игру посетили более 44 тыс. зрителей.

«Сборная России не вышла в полуфинал, но подарила болельщикам столько эмоций. Спасибо, это было зрелищно и достойно. «Фишт» побил все рекорды — и по посещаемости, и по накалу страстей, и по громкости, с которой болельщики поддерживали наших футболистов. И они не подвели, выложились на 100% и показали красивую игру», — отметил Кондратьев.

Глава региона поблагодарил всех, кто внес вклад в спортивное событие: волонтеров, медиков, работников транспорта, сферы ЖКХ, полиции, экстренные службы.

«Для Сочи это был грандиозный праздник. Спасибо всем, кто создавал и поддерживал в крае эту атмосферу. Все прошло на высшем уровне», — добавил глава региона.

Для стадиона «Фишт» это была заключительная игра в рамках чемпионата мира. Финальный поединок турнира проведут 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 7 июля по пенальти уступила команде Хорватии и не смогла выйти в финал турнира.

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