Кондратьев: форум «Дело за малым» необходим для развития экономики региона и всей страны

Губернатор Кубани открыл пленарную дискуссию о влиянии цифровых технологий на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.

Форум начался с минуты молчания в память о погибших в Керчи. Среди них есть и жители Краснодарского края.

В мероприятии также принимали участие уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, представители малого и среднего бизнеса.

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что форум «Дело за малым» набирает активность и обороты.

«Такая площадка для общения, обмена мнениями, решения жизненных проблем, возникающих перед малым и средним бизнесом, крайне важна. Не может не радовать, что проблемы, которые обсуждаются на форуме «Дело за малым», впоследствии находят реальное решение и отражение в краевых и федеральных нормативных актах. Это и есть прикладное значение форума, которое необходимо для развития экономики региона и всей страны», заявил губернатор.

Борис Титов добавил, что власть и бизнес должны находиться в постоянном диалоге, внедряя новые технологии работы. Вопросы цифровизации различных сфер жизни сегодня выходят на первый план и должны быть поддержаны экономически, уверен омбудсмен. Он уточнил, что, прежде всего, речь идет о минимальной налоговой нагрузке для самозанятых и упрощенной системе получения патентов для бизнесменов.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что в Краснодарском крае с точки зрения законодательства создаются максимально комфортные условия для открытия своего дела, расширяются сферы деятельности субъектов МСП.

Вадим Живулин отметил, что малый и средний бизнес оказывают значительное влияние на развитие страны.

«Это занятость населения, крепкая и устойчивая экономика. Цифровая трансформация — это новые возможности, которые нельзя упустить. Она способствует формированию доверия между предпринимателями и властью», цитирует заместителя министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форум «Дело за малым» пройдет в Краснодаре с 18 по 19 октября. Один из хедлайнеров форума — киноактер и режиссер Стивен Сигал, который расскажет о спорте, творчестве и бизнесе в России.

Заместитель губернатора Кубани Василий Швец на форуме «Дело за малым» рассказал, что на Кубани создадут центр ускоренной подготовки IT-специалистов.

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