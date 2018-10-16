Кондратьев: форум предпринимательства «Дело за малым» посетят более 6 тыс. человек

Форум пройдет в Краснодаре 18-19 октября, на нем запланированы пленарное заседание, встречи с успешными бизнесменами и более 30 образовательных мероприятий.

«Главной темой форума станет цифровая трансформация бизнеса. Уверен, участникам мероприятия будут интересны вопросы кибербезопасности, искусственного интеллекта и роботизации, развитии электронных торговых систем и даже цифрового сельского хозяйства. Сегодня эти темы для края имеют особое значение. Региону необходимы прорывы в промышленности, сельском хозяйстве, медицине», — уточнил губернатор.

Он также добавил, что на площадке форума выступят известные спикеры и эксперты в различных сферах. Для гостей будут организованы практикумы, деловые бизнес-игры, тренинги.

Вениамин Кондратьев напомнил, что первый форум «Дело за малым» прошел в краевой столице в 2016 году и собрал более 2 тыс. человек.

«В этом году мы ожидаем в разы больше посетителей и участников, уже сейчас на форум зарегистрированы более 6 тыс. человек», — добавил губернатор.

Глава региона также акцентировал, что площадка форума может выступить стартом для тех, кто задумывается о собственном деле, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Зарегистрироваться на форум можно здесь. Участие бесплатное.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мероприятие для предпринимателей юга России пройдет 18-19 октября в выставочном центре «Экспоград Юг». Один из хедлайнеров форума — киноактер и режиссер Стивен Сигал, который расскажет о спорте, творчестве и бизнесе в России. Участие в мероприятии примут губернатор Вениамин Кондратьев, предприниматель и политик Борис Титов, бизнесмен Игорь Рыбаков.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник