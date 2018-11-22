Кондратьев: форум SIFT стал одной из лучших площадок в РФ для обмена опытом и лучшими практиками

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал об участниках форума и развитии туристской отрасли края.

Глава региона отметил, что Сочи вновь стал местом проведения значимого события — здесь собрались более 200 крупных игроков туристского бизнеса. За пять лет SIFT стал одной из лучших площадок в России для презентаций возможностей отрасли, обмена опытом и лучшими практиками.

«И нам, безусловно, есть о чем рассказать. С каждым годом растет туристский поток на курорты Краснодарского края. Очень важно, что увеличивается число отдыхающих в низкий сезон. В этом помогает программа «Южная здравница», которую мы запустили в 2017 году. Предприятия-участники в межсезонье предоставляют отдыхающим значительные скидки, тем самым увеличивая загрузку до 10%», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что совместно с бизнесом идет работа над повышением качества услуг. Кубань лидирует в стране по классификации средств размещения и пляжей.

«Все 100 км пляжных территорий мы намерены привести к единому облику, в соответствии со спецификой своих территорий, но с жестким соблюдением требований безопасности», — сказал губернатор.

По словам Кондратьева, второй год активно внедряется стандарт «Все включено», практика дает положительный результат: по ней работают 46 гостиниц, их загрузка в сезон достигает 100% и минимум 80-90% в межсезонье.

«Понятно, что туристу нужны не только современные условия отдыха и лечение, он едет к нам за впечатлениями. Поэтому рассчитываем на поддержку партнеров — туроператоров в продвижении курортов Краснодарского края», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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