Кондратьев: Главгосэкспертиза дала положительное заключение по стадиону «Фишт»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 декабря сообщил о введении в эксплуатацию стадиона «Фишт» в Сочи.

«Под Новый год завершают важные дела. Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту стадиона «Фишт» в Сочи», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

По словам Кондратьева, стадион обновили к чемпионату мира по футболу — 2018. Объект полностью соответствует проектным требованиям. Первые матчи арена примет весной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к реконструкции стадиона «Фишт» к чемпионату мира по футболу 2018 года приступили в начале 2015 года.

Эксперты ФИФА дали положительную оценку реконструкции «Фишта» и рекомендовали увеличить темпы строительства двух тренировочных площадок на улицах Ленина и Гоголя. К 26 ноября в срок завершили строительно-монтажные работы реконструируемой части стадиона «Фишт». Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен реконструкцией стадиона «Фишт» в Сочи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.

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