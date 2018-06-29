Кондратьев: главное преимущество Кубани — ее жители

Губернатор Краснодарского края рассказал о преимуществах региона по сравнению с другими субъектами РФ.

«В прошлом году объем ВРП края вырос на 2,3%, а объем собственных доходов региона превысил 253 млрд рублей. Это на 23 млрд больше, чем годом ранее. В 2017 году дополнительно в экономику края удалось привлечь более 480 млрд рублей инвестиций. И благодаря этому впервые за три года мы поднялись на одну строчку в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ. Вообще, если мы посмотрим на самые разные рейтинги, будь то экономическая сфера или социальная, то увидим, что Краснодарский край практически всегда будет в лидерах», — заметил Кондратьев.

Он отметил, что по итогам оценки минэкономразвития, регион входит в пятерку сильнейших субъектов Российской Федерации по показателям социально-экономического развития.

«Наша задача, конечно, эти позиции не просто удержать, а постараться максимально усилить. У нашего региона, в отличие от других, есть прекрасная стартовая площадка. И здесь играет большую роль географическое положение. У нас южный климат, два моря, горы и плодородная земля. Конечно, с такими уникальными преимуществами сложно конкурировать. Это позволяет нам развивать те направления, которые другим просто недоступны. Здесь я имею в виду сельское хозяйство, туризм, транспортный комплекс», — сказал глава региона.

Он отметил, что благодаря этому экономика региона максимально диверсифицирована.

«Но главное наше преимущество — это, конечно, жители Кубани. Цифры в экономике и успехи в сельском хозяйстве, все достижения в развитии края, стали возможны только благодаря людям, их отношению к своему дому, станице, улице, да и ко всей Кубани. Благодаря их стремлению делать свою землю лучше, мы сегодня говорим о Краснодарском крае как одном из опорных регионов страны», — цитирует Кондратьева ТАСС.

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