Кондратьев: главный подарок на праздник жителям — это возможность вернуться в свои дома

Более 5 тыс. человек обеспечат безопасность жителей и гостей Кубани в ноябрьские праздники. Об этом доложили 30 октября губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву на заседании антитеррористической комиссии.

Участие в обсуждении приняли председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, прокурор края Сергей Табельский, силовые структуры и вице-губернаторы. Совещание прошло в формате видеоселектора.

Праздничные мероприятия, народные гуляния и торжества 4 ноября пройдут во всех районах края. Губернатор поручил ужесточить пропускной режим на митингах и концертах и в целом обеспечить правопорядок и безопасность в местах массового скопления людей. Также Вениамин Кондратьев обратил внимание на районы, пострадавшие от удара стихии. Нужны ли там праздничные мероприятия — этот вопрос необходимо согласовать с местными жителями. Куда важнее дня них сейчас восстановить свои дома.

«На что бы я хотел обратить внимание, это на праздник в тех районах, которые пострадали от стихийного бедствия. Это Туапсинский и Апшеронский районы, Сочи. Продумайте именно с людьми, как правильно там этот праздник организовать. Если мы завершим все аварийно-восстановительные работы, тогда, конечно, можно с концертами. Если что-то будет требовать дополнительных временных рамок, то тогда людям будет не до праздника. Поэтому с душой, по-человечески отнеситесь к этому. Особенно в Хадыженске стоит ли устраивать такое мероприятие? Потому что празднуем, а там у них еще далеко до полного порядка. Самый главный подарок на праздник жителям — это просто возможность вернуться в свои дома и вернуться к обычному образу жизни. Вот этот подарок мы должны им сделать. Нужно завершить ликвидацию всех последствий ЧС. Тогда праздник будет праздником», — заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор обратился к главам муниципалитетов. На площадях и улицах, где будут проходить массовые мероприятия, необходимо организовать дежурство оперативных служб и скорой помощи. Все они должны быть переведены в режим повышеной готовности.

«Еще раз проанализируйте все, что вы сделали. А я не сомневаюсь, что сделано много силами и правоохранительных органов, и местного самоуправления. Посмотрите просто с точки зрения человеческого шага, мысли. Где нужно сделать так, чтобы максимально усилить те или иные мероприятия. Вы прекрасно знаете свои районы, вы прекрасно знаете свои площади, места, где будут проходить массовые мероприятия. Как сделать не по формуляру, еще раз подчеркиваю, а по жизни это место безопасным. Выйдете сами на эту площадь. Пройдите по своим станицам. Тогда будет на высочайшем уровне и безопасность, и в целом жизнедеятельность в нашем крае. А это самое главное, к чему мы сегодня стремимся», — считает губернатор.

Всего в крае планируется провести более 40 мероприятий — митингов, концертов и акций, приуроченных ко Дню народного единства. Будущие места гуляний проверят правоохранительные органы и кинологические службы. За правопорядком будут следить сотрудники полиции, росгвардейцы, а также более 1,5 тыс. казаков.

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