Кондратьев: годовщину освобождения Кубани от оккупантов нужно праздновать как событие

Мероприятие, посвященное 74-й годовщине освобождения Кубани о немецко-фашистских захватчиков, прошло 10 октября в краснодарской филармонии имени Пономаренко.

Участие в нем приняли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, делегации из муниципалитетов, участники Великой Отечественной войны, представители краевого совета ветеранов и молодежных организаций.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в октябре 1943 года войска Северо-Кавказского фронта сбросили противника с Таманского полуострова и окончательно освободили Кубань.

«Сотни тысяч советских солдат отдали свои жизни, освобождая наш край. Город-герой Новороссийск, города воинской славы Туапсе и Анапа — это героические страницы, которые навсегда вписаны в историю Великой Победы. А сколько подвигов остались неизвестными», — сказал глава края.

Он отметил, что 35 тыс. жителей Кубани были замучены и убиты во время немецко-фашистской оккупации. Но край выжил, не покорился, и об этом необходимо рассказывать детям.

«Сейчас мы отмечаем этот день на календаре, а должны праздновать событие. Мы в огромном долгу перед поколением освободителей! Это великое право — гордиться своими предками», — пояснил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что необходимо ответственно подходить к празднованию этой даты — организовывать тематические мероприятия во всех муниципалитетах, проводить в школах уроки и классные часы, посвященные освобождению края от немецко-фашистских оккупантов.

Бурлачко отметил, что на Кубани нет ни одного дома, где бы не испытали тягот войны, победу ковали всем миром.

«Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти. От депутатов Законодательного собрания края и от себя лично поздравляю всех с этой памятной датой. Спасибо и низкий поклон ветеранам за мужество, героизм и мирное небо», — сказал председатель ЗСК.

С памятной датой присутствующих поздравил председатель краевого совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Шендрик. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья.

Праздник завершился концертом и награждением представителей ветеранских организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край полностью избавили от немецко-фашистских захватчиков 9 октября 1943 года. По всему краю 10 октября пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к памятной дате.

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