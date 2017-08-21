Кондратьев и Гантнер обсудили перспективы индустриального парка «Dega-Краснодар»

На встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и партнера швейцарской девелоперской компании «Дега Групп» Габриэля Гантнера 21 августа шла речь о развитии индустриального парка, который расположится в Восточной промышленной зоне.

Гантнер представил концепцию реализации первой очереди индустриального парка на участке площадью 66,4 га с перспективой увеличения до 330 га. По его словам, там будут размещены предприятия обрабатывающей, легкой и медицинской промышленности, деревообработки, сельскохозяйственного машиностроения, а также логистические терминалы.

«На сегодняшний день мы имеем четкий план по реализации этого проекта. Причем проводим технический анализ развития инженерной инфраструктуры и параллельно ведем работу по привлечению резидентов», — отметил Гантнер.

Кондратьев подчеркнул, что в крае уже успешно ведут бизнес около 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. Создание подобных инвестиционных площадок «под ключ» позволит привлечь новых инвесторов, заинтересованных в запуске промышленных проектов.

«Кубань имеет стратегическое положение, в том числе благодаря транспортной логистике. Однако промышленное развитие региона сегодня не на том уровне, на котором хотелось. Мы стараемся максимально развить наши индустриальные парки для того, чтобы инвесторы создавали предприятия и рабочие места. Создание современных индустриальных промпарков, оснащенных инфраструктурой, поможет инвестору получить максимальную прибыль при минимальных издержках», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что опыт и международная репутация компании в области строительства и развития индустриальных парков поможет создать в крае новую точку роста в сфере промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Краснодарского края и руководство ООО «Дега Девелопмент» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве по развитию «Восточной промышленной зоны» в Краснодаре.

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