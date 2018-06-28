Кондратьев и Кельбах обсудили развитие транспортной инфраструктуры на Кубани

Губернатор края и глава ГК «Автодор» затронули вопросы строительства Дальнего западного обхода Краснодара и скоростной трассы возле Новороссийска.

В заседании, которое состоялось в Геленджике, также приняли участие первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, замглавы региона Анатолий Вороновский, директор Краснодарского территориального управления госкомпании «Автодор» Николай Ильин.

Вениамин Кондратьев отметил, что уход от реверсивного движения и дневных дорожных работ себя оправдал — в целом в регионе удалось значительно сократить длину сезонных пробок к черноморским курортам.

«Многие вопросы сняты, негатива, который был раньше, мы уже не наблюдаем — это результат совместной работы с госкомпанией. Тем не менее, остаются участки, где нужно решать проблемы в ручном режиме», — отметил губернатор.

В частности, сложная транспортная ситуация складывается в Новороссийске. Грузовой транспорт движется в порт по улицам города, из-за чего образуются пробки. Проект скоростной магистрали Цемдолина — улица Портовая, которая обойдет центр города, уже разработан.

«Мы обещали эту дорогу жителям и не можем их подвести. Объездная трасса необходима Новороссийску», — подчеркнул губернатор.

Сергей Кельбах заявил, что при строительстве планируется использовать механизм государственно-частного партнерства.

«Проект капиталоемкий, его представили на международных форумах, инвесторы за ним внимательно следят», — отметил глава госкомпании.

Также на совещании обсудили создание дальнего Западного обхода Краснодара, который должен снизить транспортную нагрузку на Краснодар в связи с открытием Крымского моста. К строительству объекта планируют приступить в 2019 году.

«Готовность к реализации проекта высокая. Дорога позволит развести поток машин в сторону Крыма и Сочи на подходе к Краснодару — это кардинальное решение в целом по организации движения», — сказал Кельбах.

Кондратьев обозначил необходимость усилить контроль за реализацией проекта, отметив важность создания новой трассы для жителей страны.

«Интенсивность автомобильного движения значительно увеличилась, Краснодар может не выдержать этот поток. Нужно дать людям альтернативные маршруты, новую мощную транспортную артерию», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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