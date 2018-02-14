Кондратьев и Кудрин в Сочи обсудили стратегию развития Кубани до 2030 года

Программа предусматривает рост объема промышленной продукции в 2,5 раза и увеличение до 50% доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте.

Все это должно сказаться на ежемесячной зарплате кубанцев. К 2030 году в планах поднять ее на 80%.

«Стратегия составлена таким образом, что она способна к трансформации, быстро отвлекаться на ситуацию, которая будет меняться на рынке. Что касается флагманских проектов, то здесь амбициозные цели — в два раза увеличить ВРП, дойти до 5 трлн. Почему бы и нет? Мы по итогам прошлого года увеличили ВРП на 2,3%, а в этом году планируем увеличить на 3%. Мы максимально развиваем экономику, пытаемся не ошибиться в приоритетах. Сейчас полки в магазинах освобождаются от определенного импорта, и что хотят регионы? Они хотят занять эти полки своими товарами и услугами, и конечно, нужно сделать все для этого. Необходимо модернизировать те отрасли экономики, которые явно отстают», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По ряду индексов Краснодарский край относится к регионам с большим потенциалом, и уже сейчас по индексу леонтьевского центра, который анализирует все регионы, Краснодарский край занимает разные позиции по ключевым вопросам — от первого до девятого места. Это очень высокий уровень по сравнению с другими регионами, это серьезный потенциал. В самой стратегии ставится задача войти по всем основным показателям в пятерку лучших регионов», — отметил председатель совета «Центра стратегических разработок» Алексей Кудрин.

Проект социально-экономического развития Кубани до 2030 года официально представят 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Вся экспозиция Краснодарского края посвящена именно этой стратегии.

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