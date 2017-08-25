Кондратьев и Литвак встретились с родственниками погибших рабочих в ДТП на Тамани

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров АО «ОТЭКО» Мишель Литвак 25 августа побывали на строящемся пирсе в Темрюкском районе, где утром произошла авария.

Они встретились с родственниками погибших и пострадавших рабочих. Глава края подчеркнул, что семьям погибших жителей Кубани будет оказана помощь в размере 1 млн рублей.

«Следствие будет самым тщательным образом разбираться в причинах трагедии. Уже известно, что автобус не принадлежал «Таманьнефтегаз», другие подробности предстоит выяснить. Необходимо сделать все, чтобы подобная ситуация никогда не повторилась», — заявил Кондратьев.

Мишель Литвак отметил, что компания также окажет помощь и финансовую поддержку пострадавшим.

«Я никуда не уеду до тех пор, пока не разберусь с ситуацией», — заявил он.

Поисковая операция в поселке Волна продолжалась до наступления темноты. На месте трагедии работали около 100 сотрудников МЧС, «Кубань-Спас», поисково-спасательной группы «Таманьнефтегаза», 15 водолазов. С родственниками пострадавших и погибших работают психологи из краевой больницы и МЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Для родственников организуют питание и круглосуточную поддержку психологов. 26 августа на Кубани — день траура. С вами скорбит весь край», — написал Вениамин Кондратьев в своем твиттере.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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