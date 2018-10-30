Кондратьев и Миронов обсудили ликвидацию последствий наводнения на Кубани

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, который 30 октября приехал в Краснодар. Вместе с главой региона они обсудили работы по ликвидации последствий наводнения на Кубани.

В организации гуманитарной помощи в пострадавшие районы активное участие принимали и члены партии. Однако были и те, кто хотел заработать на трагедии политические очки.

«По-разному у нас в регионе происходит позиционирование членов «Справедливой России». В том числе недавние события, которые у нас произошли в Туапсинском районе, Апшеронском. По-разному. Есть определенные представители вашей партии. Вместо того, чтобы помочь, консолидироваться, они больше пытались разжигать ситуацию. Мне все равно, член какой партии, но пусть объективно укажет на недостаток власти. Только не с точки зрения своего популизма, а конструктивного действия, которое приведет к результату. Но только не самопиар. И не желание сорвать какие-то дивиденды. Сегодня нормальная рабочая ситуация и в Туапсинском районе, и в Апшеронском районе. Аварийно-восстановительные работы практически завершаются», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Люди увидели, что они не брошены. Люди увидели, что власть пришла немедленно. Все делается по уму. Все делается, чтобы минимизировать ущерб, чтобы люди чувствовали, что они защищены. Очень много волонтеров пришло просто бескорыстно помочь. Все было организовано должным образом», — считает Сергей Миронов.

Во время встречи говорили и о деятельности регионального отделения партии. В этом году кандидаты от «Справедливой России» победили на выборах и стали депутатами в Советах Белореченского, Кавказского и Тихорецкого районов.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник