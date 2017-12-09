Кондратьев и Падалка приняли участие в праздновании Дня Героев Отечества

На памятные доски в краснодарском сквере имени Г. К. Жукова 9 декабря нанесли 15 новых имен и фамилий людей, удостоенных звания Героя Российской Федерации.

В мероприятии принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также на встрече присутствовали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, глава Краснодара Евгений Первышов, Герой РФ, летчик-космонавт РФ Геннадий Падалка, кадеты, курсанты, активисты молодежных организаций.

На мраморных плитах мемориальной арки «Ими гордится Кубань» высечены имена более 500 кубанцев. Каждый из них своим героическим трудом вписал свою фамилию в историю края, подчеркнул губернатор.

«День Героев Отечества — особенный праздник. И насколько он будет особым для каждого жителя края — зависит от нас, формальным он будет или по-настоящему Днем Героя. И неважно вспоминаем о героях прошлого или тех, кто сегодня среди нас, неважно кто какой подвиг совершил: все они защищали интересы страны, сделали нашу жизнь благополучной», — обратился глава региона к участникам встречи.

Он также добавил, что ответственность за будущее лежит на современном поколении, в том числе молодежи, которая должна знать имена Героев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко от имени депутатского корпуса поздравил всех присутствующих и акцентировал, что необходимо бережно хранить память о подвигах Героев Отечества.

Геннадий Падалка отметил значение праздника для россиян — он связывает прошлое, настоящее и будущее. По его словам, это важно для того, чтобы помнить великие дела своих потомков.

В завершение мероприятия состоялись минута молчания и возложение цветов к Мемориальной арке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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