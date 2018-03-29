Кондратьев: инвестиционное законодательство Кубани признано одним из лучших в стране

Краснодарский край впервые представит в торгово-промышленной палате в Москве проекты для российских и зарубежных инвесторов.

Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что край уже достиг высоких показателей в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и науке, но необходимо искать новые точки роста экономики.

«Торгово-промышленная палата России предоставляет регионам уникальную возможность продемонстрировать свои достижения в самых разных сферах. Кубань впервые участвует в подобном мероприятии. Нам важно в полной мере показать свой потенциал на авторитетной федеральной площадке. Уверен, у участников презентации будут к нам вопросы, и нам есть о чем рассказать. За последние годы в Краснодарском крае приняты беспрецедентные меры поддержки предпринимателей. Наше инвестиционное законодательство признано одним из лучших в стране», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В крае разработан «Путеводитель инвестора» — это пошаговые инструкции по прохождению процедур при реализации проектов. В регионе работает около 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. Вениамин Кондратьев также подчеркнул, что краевые власти заметно упростили механизм получения льгот. Все это притягивает на Кубань бизнес, в том числе и иностранный.

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