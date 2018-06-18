Кондратьев: из-за подъема воды в реке Кубань выставили дополнительные посты

Оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Об этом 18 июня сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«По прогнозам специалистов напряженная паводковая обстановка в некоторых муниципалитетах края сохранится на протяжении трех-четырех дней. Для недопущения нештатной ситуации все оперативные службы уже приведены в режим повышенной готовности», — сказал губернатор.

Кондратьев поручил принять комплекс дополнительных мер главам Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов, по территории которых протекает река Кубань.

«Главам поручено выставить посты, проверить, очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берегозащитных укреплений. Всем службам — проявить бдительность и, в случае необходимости, оперативно оповестить местное население», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас на территории края не зафиксировано подтоплений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС предупредило о том, что уровень воды в реке Кубань может подняться до опасных отметок из-за паводковой воды, идущей из Ставропольского края. До конца суток 18 июня объявлено экстренное предупреждение. Жителей Кубани призвали соблюдать меры безопасности.

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