Кондратьев: к 2025 году 85% дорог Краснодара будут соответствовать нормативным требованиям

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев 6 декабря сообщил на селекторном совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что в целом на реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году выделили около 65 млрд рублей. Из федерального бюджета направили 31 млрд рублей, остальные средства предусмотрены в бюджетах регионов. Председатель правительства подчеркнул, что при формировании участков для ремонта необходимо учитывать мнение жителей.

На Кубани в 2017 году в рамках реализации проекта отремонтировали 47 участков протяженностью более 74 км. Работы на них выполнены в полном объеме. В целом по программе было выделено 2 млрд рублей, половина из которых — средства федерального бюджета, остальные — краевые и муниципальные.

По словам Кондратьева, в конце 2016 года только 40% дорог краевого центра соответствовали нормативным требованиям. Сейчас данный показатель превышает 47%.

«Мы рассчитываем, что с помощью проекта к 2025 году удастся увеличить эту цифру до 85%. Значительно улучшится безопасность движения за счет снижения количества аварийно опасных участков», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что в крае идет подготовка к участию в федеральной программе 2018 года. Предполагается отремонтировать порядка 60 объектов улично-дорожной сети протяженностью более 80 км в Краснодаре и Динском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре составили список из 60 участков дорог для ремонта в 2018 году.

В краевом центре в 2017 году провели ремонт на 46 улицах. Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок.

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