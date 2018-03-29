Кондратьев: к 2030 году Кубань будет ежегодно принимать более 20 млн туристов

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил 29 марта после презентации экономического и инвестиционного потенциала региона в Москве.

«Рост инвестиций в экономику Кубани по итогам 2018 года составит более 6%. Основные отрасли экономики, где мы ищем партнеров, — это АПК, по большей части — в переработке. А также у нас есть инвестиционные предложения по развитию транспортной инфраструктуры — это одна из перспективных отраслей региона», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что особое внимание уделяется дальнейшему развитию санаторно-курортного комплекса. Согласно стратегии социально-экономического развития региона, к 2030 году ежегодное количество туристов в крае превысит 20 млн.

«Мы должны предоставить людям качественный и разнообразный отдых, сделать наши курорты круглогодичными. Не только Сочи, но и Анапу, Геленджик. Важно развивать и курорты Азовского побережья. Также у нас хорошие залежи минеральной воды», — подчеркнул губернатор.

По словам Кондратьева, еще одним флагманом экономики Кубани должно стать промышленное производство. В регионе создан региональный фонд развития промышленности, и край активно сотрудничает с федеральными структурами в данном вопросе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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