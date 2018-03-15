Кондратьев: к 2030 году надо увеличить производство молока в пять раз

Совещание по развитию молочного животноводства прошло 15 марта в Павловском районе.

Участие в заседании приняли губернатор Вениамин Кондратьев, его заместитель Андрей Коробка, заместитель председателя ЗСК Александр Трубилин, руководители федеральных и краевых органов власти, представители хозяйств и перерабатывающих предприятий.

Глава региона отметил, что обеспечить Кубань натуральной молочной продукцией — важная задача на сегодняшний день.

«В ближайшее время нам необходимо нарастить производство молока на 400 тыс. т, а к 2030 году — увеличить в пять раз и выйти на цифру 2 млн 100 тыс. т молока в год», — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что Краснодарский край лидирует и по переработке молочной продукции и сохраняет второе место в России по производству молока в сельхозорганизациях. Всего в 2017 году на развитие молочного животноводства в регионе было направлено более 1,1 млрд рублей.

Андрей Коробка подчеркнул, что в этом году поддержка отрасли ведется и будет продолжена по нескольким направлениям. В том числе, по созданию современных ферм, реконструкции действующих предприятий и развитию семейных животноводческих хозяйств. В 2018 году сумма господдержки по грантам для семейных ферм составит 196 млн рублей.

«Почти 40% всего произведенного на Кубани молока приходится на малые животноводческие фермы. Это во многом результат работы региональной программы по созданию семейных ферм», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что за последние три года 33 хозяйства получили гранты, объем финансирования составил более 375 млн рублей. Кроме того, сегодня у производителей есть возможность кредитоваться под рекордно низкие 3-5% годовых, часть затрат берет на себя государство, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Павловском районе 15 марта запустили молочно-товарную ферму.

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