Кондратьев: к лету дороги должны быть приведены в порядок

На Кубани отремонтируют почти 1 тыс. км дорог регионального и муниципального значения.

Губернатор Вениамин Кондратьев провел расширенное планерное совещание по вопросам реализации краевого дорожного фонда.

Объем фонда в этом году составляет 32 млрд рублей. На эти средства в том числе планируют привести в порядок около 600 км дорог регионального значения, и 400 км — муниципального.

«Никакой другой регион не может похвастаться такими затратами на ремонт и строительство муниципальных дорог. Эти деньги должны трансформироваться в качественные дороги», — сказал глава региона.

Он добавил, что в этом году начнут строить обходы станицы Ленинградской и Тимашевска.

Направят средства на ремонт дорог в Сочи и Новороссийске. Общая сумма составит 3,4 млрд рублей. По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, в городе приведут в порядок 64 улицы. В Новороссийске приступят к ремонту улицы Видова — дублера Анапского шоссе.

Губернатор рассказал о ремонте федеральных трасс, ведущих к побережью.

«Впереди курортный сезон, майские праздники — к лету дороги должны быть приведены в порядок. Напоминаю, что ремонт на дорожном полотне в курортный сезон исключен, как и реверсивное движение», — рассказал губернатор.

Замглавы региона Анатолий Вороновский отметил, что с 1 июня работы на проезжей части дорог будут завершены, в том числе — на 25 дней раньше срока на участке восточного обхода Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.