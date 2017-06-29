Кондратьев: качественная сельхозтехника должна быть доступна всем аграриям региона

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и вице-канцлер, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетили завод CLAAS в Краснодаре.

CLAAS стал первым иностранным предприятием в России, с которым был заключен специальный инвестиционный контракт. С 2016 года комбайны этой марки получили статус «товаров, произведенных на территории РФ». Сейчас здесь выпускают 2 тыс. комбайнов и 1 тыс. тракторов в год. На предприятии трудятся более 450 человек.

Вениамин Кондратьев и Зигмар Габриэль в сопровождении генерального директора предприятия Ральфа Бендиша осмотрели цех металлообработки, окрасочный и сборочный цех, пообщались с сотрудниками.

Глава края отметил, что открытие завода в 2005 году стало существенным шагом для обеспечения сельского хозяйства края и страны современной, высокопроизводительной техникой.

«При таких высоких урожаях, которые есть на Кубани, важно их качественно собрать, и техника CLAAS позволяет это сделать. Край будет способствовать тому, чтобы качественная сельхозтехника была доступна всем аграриям региона», — подчеркнул губернатор.

С 2017 года четыре модели зерноуборочных комбайнов Tucano, производимых на заводе, включены в программу господдержки производителей сельхозтехники. Они будут реализовываться на российском рынке со скидкой 15-20% в зависимости от субъекта.

Вице-канцлер высоко оценил полный технологический цикл производства машин. Он отметил, что Кубань — это край с огромным экономическим потенциалом и развитым сельским хозяйством.

CLAAS инвестировал в развитие завода более 150 млн евро. По словам министра иностранных дел ФРГ, это уже российское производство, которое надо только развивать.

Кондратьев и Габриэль посетили молодежный турнир по уличному футболу, который проходит на площадке ВКК «Экспоград». В соревнованиях принимают участие около 300 юных спортсменов из России и Германии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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