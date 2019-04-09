Кондратьев: карту «Мир» нужно сделать более универсальной

Глава Кубани и руководители «Национальной системы платежных карт» обсудили реализацию пилотных проектов на базе платежной системы «Мир».

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, Краснодарский край занимает третье место в стране по численности населения, здесь активно развивается экономика и банковская сфера. Все получатели соцвыплат, работники бюджетной сферы, госучреждений и студенты уже перешли на карты «Мир». Однако необходимо внедрять дополнительные функции.

«Важно создавать комфорт для людей. Карта «Мир» будет максимально востребованной в городской среде и станицах с большим количеством удобных для населения электронных сервисов. Стратегическая задача — сделать ее более универсальной, чтобы она была и социальной, и медицинской, и картой клиента», — акцентировал глава региона.

В Кубанском госуниверситете в прошлом году успешно стартовала многофункциональная карта студента на базе платежной системы «Мир». Она является пропуском в вуз и библиотеку, по ней можно оплачивать проезд, на карту приходит стипендия.

Ежегодно в край приезжает около 16 млн туристов, многие из них также пользуются картой «Мир». По словам Кондратьева, карта должна быть максимально интегрирована в сферу отдыха.

По словам председателя правления АО «НСПК» Владимира Комлева, на Кубани было выдано 2 млн карт, ими обеспечены 40% всего населения.

В планах компании — продолжить развитие карты «Мир» в качестве «ключа доступа» к ряду государственных, муниципальных и социальных услуг, стать активными участниками реализации проектов по финансовой доступности, чтобы инновациями могли пользоваться большинство жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.