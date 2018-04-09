Кондратьев: казачество — колорит Кубани и гарантия безопасности жителей и гостей

В Краснодаре на расширенном планерном совещании обсудили поручение губернатора Вениамина Кондратьева о привлечении к охране общественного порядка казачьих дружин.

По словам губернатора, казачьи патрули стали неотъемлемой частью жизни края. Он подчеркнул, что меняется состав дружин — в казачество идет молодежь, оно стало зарабатывать и обновляться.

По словам вице-губернатора Николая Долуды, представители Кубанского казачьего войска охраняют 1 тыс. 805 объектов, в том числе 942 школы, 693 детских сада, 170 спортивных, культурных и других объектов. Охранниками работают 1 тыс. 847 казаков.

Долуда добавил, что поручение губернатора можно считать выполненным в 31 муниципалитете. В 12 городах и районах все соцобъекты охраняются казаками, в 19 районах этот показатель приближается к 100%.

Казаки активно участвуют в обеспечении общественного правопорядка. На постоянной основе к охране привлечены 1 тыс. 652 казака. Более 5 тыс. дружинников обеспечивают правопорядок массовых мероприятий на добровольной основе.

С помощью казаков в прошлом году выявили и пресекли более 80 тыс. административных правонарушений и более 700 преступлений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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