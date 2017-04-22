Кондратьев: казаки всегда были залогом стабильности и благополучия на нашей земле

В Краснодаре 22 апреля прошел парад Кубанского казачьего войска, посвященный 26-й годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества.

В мероприятии на Театральной площади приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, митрополит Феодосийский и Керченский Платон, делегации Карачаево-Черкесии и Адыгеи, вице-губернаторы, депутаты, главы муниципалитетов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Торжественные мероприятия начались с молебна у стен войскового собора Александра Невского. Затем парадные расчеты прошли маршем по улице Красной до Театральной площади, где состоялся парад. Он начался с выноса войскового знамени и регалий Кубанского казачьего войска. Принимал парад казачий генерал Николай Долуда.

«Презирая испытания и лишения, по первому зову казаки вставали на защиту Отечества. В наши дни отношение к казачеству в корне изменилось. Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки — это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона. Казачество сегодня — это реальная сила», — сказал Долуда.

Вениамин Кондратьев, обращаясь к участникам торжества, отметил, что в этот день в крае вспоминают время, оставившее глубочайший след в судьбе кубанского казачества, когда хутора и станицы опустели, а на смену традиционному укладу жизни пришел голод, разруха и страх.

«Мы хорошо помним уроки 1917 года. Казаков уничтожали физически, лишали дома и семьи. Наши деды и прадеды прошли испытание войной, кровью, забвением. Кубанское казачество возродилось. Наше войско сегодня лучшее в стране! Это не формально возрожденный образ из прошлого, это настоящая Кубань», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что сегодня делается все, чтобы казаки снова были настоящими хозяевами на родной земле: им доверили охрану границ, детей, общественного порядка в городах, станицах и селах.

«Как и век назад, на Кубани у каждого казачьего отдела должна появиться своя пашня, а значит будет свой хлеб, своя экономика, и Кубанское казачье войско снова станет экономически независимым», — заявил глава края.

Губернатор добавил, что возрождается наставничество в казачьей среде, создается Союз казачьей молодежи — такая связь поколений всегда была в казачестве.

«Казаки, как объединяющая сила, всегда были залогом стабильности и благополучия на нашей земле, примером нравственности и веры. В ваших руках честное имя Кубанского казачьего войска, его слава и гордость. Казаки, за плечами наших предков великое прошлое Кубани, за вашими плечами, в том числе и стоящих на этой площади, я уверен, не менее великое ее будущее», — заключил Вениамин Кондратьев.

В завершение парада по Театральной площади Краснодара торжественным маршем прошли казаки, взвод барабанщиков, пешая и конная группы, парадные расчеты казачьих кадетских корпусов, учебных заведений и войсковых частей, учащиеся казачьих классов, Кубанский казачий хор. Всего в параде приняли участие более 7 тыс. казаков.

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