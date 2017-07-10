Кондратьев: коммунальные платежи должны быть социально справедливы

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 10 июля обсудил со своими заместителями изменения тарифов ЖКХ.

По словам вице-губернатор Андрея Алексеенко, в первом полугодии цены на услуги ЖКХ не повышались, с 1 июля в соответствии с федеральными требованиями они увеличились по краю в среднем на 4%. По отдельным муниципалитетам допускается отклонение еще на 2,5%.

Кондратьев акцентировал внимание на том, что вся информация об изменениях тарифов должна быть своевременно доведена до граждан.

«Недопустимо, чтобы в соседних районах плата за одни и те же услуги значительно различалась. Коммунальные платежи должны быть не только экономически обоснованы, но и социально справедливы. Здесь важна четкая работа органов соцзащиты по выплате субсидий льготникам и малоимущим гражданам», — заявил губернатор.

Глава региона добавил, что люди должны знать, как формируются тарифы и что предпринимает край для модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы жители понимали, из чего складывается тариф и за что конкретно они платят. Параллельно с этим, особое внимание необходимо уделить качеству предоставляемых услуг», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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