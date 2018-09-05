Кондратьев: компании STIHL окажут поддержку в открытии производства моторных инструментов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 сентября провел встречу с инвестором из Германии.

С иностранным бизнесменом глава региона обсудил дальнейшее сотрудничество. Немецким партнерам рассказали об экономическом потенциале Краснодарского края и показали перезентационный фильм Кубани, в котором наглядно представлены все перспективные направления.

«Исходя из фильма, который мы посмотрели, можно сделать вывод, что Краснодарский край очень крупный регион — агропромышленный, транспортный, курортный. Но, конечно, мы сегодня максимально стремимся к тому, чтобы набирать темпы в развитии промышленности. И легкой, и перерабатывающей. Мы ищем успешных партнеров, которые нам позволят это сделать быстро и очень результативно. Конечно, великолепный фильм, я думаю, вам тоже понравилось, но там не хватает чего-то. Знаете чего? Там не хватает эпизода о производстве компанией STIHL моторных инструментов», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Ну, этот недостаток небольшой, мы можем исправить», — ответил председатель наблюдательного совета концерна «Штиль Зюдвест» Ханс Петер Штиль.

На территории края немецкая компания работает уже четыре года и зарекомендовала себя как надежный инвестор. Как считают руководители иностранной фирмы, вложенные инвестиции в регионе полностью окупятся. Уже сейчас под свои предприятия они зарезервировали около 1,5 га земли на Кубани. В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что краевые власти готовы максимально поддерживать компанию, если ее руководство решит открыть новые производства.

«Темпы, с которыми развивается ваша компания в Краснодаре, вызывают уважение и удивление, в том числе и наших местных инвесторов. Я думаю, с такой же активностью и вашей смелостью нам недалеко до открытия производства моторных инструментов, тем более, инструменты фирмы STIHL полюбились не только жителям Краснодарского края, но и определенной части России. Конечно, если вы решите открыть производство инструментов в крае, мы можем оказать поддержку в виде налоговых льгот и различных преференций для того, чтобы вы могли максимально быстро возвратить вложенные инвестиции. Для этого у нас существует очень гибкое, комфортное законодательство для инвесторов, которое позволяет им чувствовать себя удобно в нашем регионе», — отметил Вениамин Кондратьев.

«Наши газонокосилки мы действительно можем производить не только в Германии, тем более, что там это стоит очень дорого. А производство в России, в таком выгодном с точки зрения климата регионе как Краснодарский край, — это действительно хорошая идея», — сказал Ханс Петер Штиль.

Моторные пилы и газонокосилки STIHL — одни из самых продаваемых в мире уже почти 50 лет. Свою продукцию компания поставляет в более чем 160 стран.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли первый в России логистический комплекс компании STIHL.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник