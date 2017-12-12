Кондратьев: конституция позволила в сложный для РФ период стабилизировать ситуацию в экономике

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, Кубань укрепляет приоритетные отрасли экономики и повышает уровень жизни кубанцев, руководствуясь главным документом страны.

«Сегодня Кубань, как и вся страна, отмечает один из главных государственных праздников — День Конституции Российской Федерации. Какие бы задачи ни ставила перед нами действительность и какие бы вызовы ни бросало современное общество, основополагающий закон позволил в сложный для нашей страны период сохранить государственные устои, стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере», — сказал глава региона.

Он отметил, что конституция дает возможность эффективно и качественно решать текущие вопросы, целенаправленно двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой потенциал в общественной, политической, социальной и экономической жизни.

Вениамин Кондратьев добавил, что Краснодарский край укрепляет приоритетные отрасли экономики, повышает уровень жизни людей, модернизирует сферы здравоохранения, образования и науки, руководствуясь главным документом и опираясь на поддержку президента.

«У нашей страны и у нашей Кубани есть все основания для дальнейшего роста как экономики, так и благосостояния ее граждан», — цитирует губернатора РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Краснодарского края проведет прием граждан в честь Дня Конституции.

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