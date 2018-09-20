Кондратьев: край полностью готов к проведению «Формулы-1» в Сочи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе будут обеспечивать безопасность гостей во время гонок.

«Краснодарский край полностью готов к проведению Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. В период пиковых нагрузок от станции Сочи увеличат число пригородного железнодорожного транспорта до 56 пар электропоездов «Ласточка»», — сказал глава региона.

В обычные дни на внутригородских маршрутах используется 21 пара поездов. Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка будут курсировать 137 автобусов по шести маршрутным направлениям.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности во время гонок — одна из основных задач региона. К этой работе во время соревнований привлекут около 2,5 тыс. сотрудников силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

По словам Кондратьева, медицинское обеспечение гостей и гонщиков «Формулы-1» будут осуществлять медработники края совместно со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга — всего более 170 медиков, 26 автомобилей скорой помощи и два вертолета санавиации. На трибунах будут сформированы пешие медицинские бригады, рядом с трассой организуют пункт оказания медпомощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи из-за «Формулы-1» ограничат движение на прилегающих к Олимпийскому парку дорогах.

В Олимпийском парке на время «Формулы-1» введут специальный режим безопасности.

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