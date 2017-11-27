Кондратьев: Краснодарский край заинтересован в шведских технологиях переработки мусора

Об этом губернатор заявил 27 ноября на встрече с послом Швеции Петером Эриксоном.

«Утилизация мусора для Краснодарского края — это проблема № 1, ежегодно к нам приезжает порядка 16 млн туристов, объемы отходов вырастают в разы, и мы, конечно, не имеем права превратить наш красивейший край в скопление свалок. Здесь мы заинтересованы во внедрении современных технологий переработки и утилизации мусора, у Швеции этот опыт есть», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам Эриксона, сотрудничество в этой области возможно. Он отметил, что в Швеции 99% мусора используется для энергетики или как вторичное сырье, сообщает ТАСС.

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