Кондратьев: край вышел на 100% использования кубанских семян риса и пшеницы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 февраля сообщил, что регион вышел на 100% использование кубанских семян риса и пшеницы.

Об этом он рассказал на совещании о проведении весенне-полевых работ в этом году. Рабочий день главы региона проходит в Тихорецком районе.

По мнению Кондратьева, есть перспективы достичь таких же показателей и по сое. При этом сложная ситуация остается на рынке отечественных семян свеклы и кукурузы.

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что сегодня только 3-5% свеклы и овощей высеваются не из импортных семян.

«Доля отечественных семян через три года здесь должна составлять минимум 30% — это минимальный порог продовольственной безопасности. Нужны наши семена. В настоящее время мы прорабатываем вопрос создания в крае семеноводческого центра сахарной свеклы на основе государственно-частного партнерства. Надеюсь, в этом году сдвинем с мертвой точки этот вопрос», — заявил губернатор.

Глава региона призвал представителей науки активнее включаться в процесс импортозамещения.

До совещания губернатор побывал в станице Юго-Северной Тихорецкого района. Он осмотрел фермы и машинный двор сельхозпредприятия «Родник», занимающегося растениеводством и животноводством. Общая площадь пашни составляет 7 тыс. 752 га. При этом в хозяйстве насчитывается около 850 голов крупного рогатого скота, из них 350 — дойное стадо. Валовое производство молока за 2016 год составило более 1,9 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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