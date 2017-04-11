Кондратьев: Кубань готова принять всех туристов в случае отмены чартеров в Турцию

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 апреля заявил, что курорты региона готовы принять тех туристов, которые не смогут отправиться в Турцию в случае приостановки чартерного сообщения между странами.

Об этом он рассказал журналистам в Сочи, где проходит Всероссийская неделя охраны труда — 2017.

По словам Кондратьева, край готов к таким событиям на 100%. Губернатор выразил уверенность в том, что сервис и качество отдыха на кубанских курортах не будут уступать турецким, а отельеры смогут удержать цены в рамках доступности для всех, кто хочет отдохнуть на побережье.

Глава региона рассказал, что не поехал бы сам или с семьей в страну, где существует опасность для жизни и здоровья. Он подчеркнул, что отдых на Кубани безопасный. При этом Кондратьев отметил, что туристы смогут попробовать на курортах качественные кубанские, отечественные продукты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию. Причиной таких мер называют сложную внутриполитическую обстановку в стране.

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