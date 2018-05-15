Кондратьев: Кубань и Крым ждет еще большее укрепление экономических, туристических и культурных связей

Торжественную церемонию открытия Крымского моста 15 мая посетил президент РФ Владимир Путин.

Сопровождали президента страны губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Право первой опробовать дорожное полотно дали технике, которая участвовала в строительстве перехода через Керченский пролив. За руль КамАЗа сел Владимир Путин.

День открытия моста наверняка войдет в историю страны. Для всех жителей это стало большим событием. По этому случаю на крымской стороне перехода развернули настоящий праздник: выступили звезды эстрады, свои лучшие номера исполнили кубанские творческие коллективы. К россиянам со сцены обратился глава государства Владимир Путин.

«По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас — еще ближе друг к другу. Это позволит развивать с новыми темпами и новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей. Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране, будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойней. И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас и желаю всем вам новых успехов», — сказал президент России.

Крымский мост стал самым протяженным в России и Европе. Причем возвели его в рекордные сроки — всего за 816 дней — и сдали раньше намеченной даты на полгода. Над этим проектом работали специалисты со всей страны, среди них и строители из Краснодарского края. Вениамин Кондратьев поблагодарил их за труд. Глава региона тоже смог в числе первых проехать по новому мосту. О впечатлениях он написал в своем микроблоге.

«Рад, что мы являемся современниками этого исторического события. Кубань и Крым ждет еще большее укрепление экономических, туристических и культурных связей. Огромная благодарность строителям, которые сделали этот проект явью. Всем автолюбителям — счастливого пути по новому мосту!» — написал Вениамин Кондратьев.

Движение для всех легковых автомобилей официально откроют 16 мая в 5:30, а большегрузы смогут проехать по мосту осенью.

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