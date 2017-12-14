Кондратьев: Кубань обеспечит гостям ЧМ-2018 по футболу теплый прием

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, строительство спортивных площадок в крае завершится в мае 2018 года.

«Краснодарский край готов принять чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне. И я сейчас говорю не только о Сочи. В марте завершим все подготовительные и строительные работы, в мае все восемь площадок, расположенные в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, будут готовы к приезду команд», — сказал глава региона.

Он добавил, что сейчас идет подготовка волонтеров, разрабатываются удобные транспортные маршруты, культурная программа, все средства размещения готовы принять гостей.

Кондратьев добавил, что хорошим опытом проведения подобного мероприятия стал Кубок конфедераций в Сочи. Практика показала, что дорожная инфраструктура курорта справляется с повышенной транспортной нагрузкой, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для покупки дополнительного транспорта из регионального бюджета в 2018 году выделили 326 млн рублей, из них Краснодару перечислят 120 млн рублей на приобретение автобусов большой вместимости. Сочи на покупку транспорта получит 201,3 млн рублей. Проезд к стадиону «Фишт» в дни матчей будет бесплатным.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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