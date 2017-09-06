Кондратьев: Кубань сможет увеличить турпоток в межсезонье за счет бальнеолечебниц

В Краснодарском крае действуют около 200 учреждений, предлагающих водные процедуры с использованием минеральных вод.

Развитие системы санаториев поможет привлечь туристов на Кубань в межсезонье и в ближайшие годы будет одним из приоритетных направлений развития туризма в Краснодарском крае, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Мы хотим развивать бальнеолечение в некурортное время. Мы наблюдаем спад числа туристов, когда заканчивается морской сезон, и вынуждены искать все новые направления развития отрасли. У нас очень большие залегания минеральной воды, и это является серьезным потенциалом для развития туристической отрасли», — сказал Вениамин Кондратьев на совещании в краевой администрации.

В свою очередь министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди рассказал, что в настоящее время на территории края действуют около 200 бальнеолечебниц. Для последующего развития нужны инвесторы, а одним из обязательных условий, необходимых для их привлечения, является спрос на услуги.

«Один из стимулов — сейчас мы делаем при поддержке Министерства здравоохранения продукцию для распространения: каталоги, полиграфические материалы, чтобы в поликлиниках [Краснодарского края] врачи могли работать с этими каталогами и в рамках оздоровления пациента или реабилитации ему рекомендовать с учетом особенностей диагноза», — рассказал Христофор Константиниди.

По данным министерства курортов, в крае бальнеолечебницы, санатории и пансионаты с лечением работают в 14 районах, в том числе на горноклиматических курортах Красная Поляна и Лагонаки и на термальных источниках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов. Реализуется более 500 программ с использованием лечебных грязей и минеральной воды местного происхождения. При этом в межсезонье многие кубанские курорты делают скидки до 50% от летней цены, сообщает ТАСС.

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