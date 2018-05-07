Кондратьев: Кубань вместе с президентом готова трудиться на благо России

В Большом Кремлевском дворце 7 мая прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня — инаугурация Владимира Путина. Большая честь присутствовать на этом важном мероприятии. Впереди шесть лет насыщенной и непростой работы. Кубань вместе с избранным президентом готова трудиться на благо России», — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 7 мая вступил в должность президента России. Избранный глава государства произнес присягу, положив правую руку на Конституцию. После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что президент вступил в должность.

Выборы президента прошли 18 марта. ЦИК утвердила итоги выборов. Победил Владимир Путин с 76,69% голосов.

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