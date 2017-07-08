Кондратьев: Кубань всегда славилась своими семьями — большими и многодетными

На Кубани 8 июля проводят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Губернатор Кубани Вениамин Коондратьев посетил Свято-Покровский храм Краснодара. Божественную литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор вместе с настоятелем храма протоиереем Иоанном Гармашом.

После службы Кондратьев с супругой и детьми побывал на торжественном мероприятии, которое состоялось в концертном зале творческого объединения «Премьера». На мероприятии присутствовали многодетные семьи со всего края, а также супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет.

«Вы по-настоящему счастливые люди. Семейные люди. Любящие и любимые. Вы знаете главный секрет счастья: где бы ни жил человек, кем был он ни работал, ему как воздух нужна семья. Ее не разменять на деньги, богатство или профессиональный рост», — сказал губернатор.

По его словам, именно крепкие и дружные отношения между детьми и родителями лежат в основе счастливого и достойного будущего России и Кубани.

«Наш казачий край всегда славился своими семьями — большими и многодетными. Этот праздник именно наш, исконный, родной. В истории и традициях наших семей мы черпаем силы, и эта связь поколений помогает справляться с любыми трудностями», — отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что такой подход к жизни составляют суть российского мировоззрения, дает ориентир молодежи, которая формирует для себя образ будущей семьи.

По словам митрополита Исидора, очень важно, что церковный праздник святых Петра и Февронии и светский — День любви, семьи и верности — отмечают одновременно.

«Это означает, что государственная власть понимает значимость и важность поддержки семьи. Сейчас мы видим, что усилиями государства и общества, молитвами святым Петру и Февронии Россия отходит от края демографической пропасти. Это справедливо и для Кубани, где традиционные ценности пострадали меньше, где действуют специальные программы поддержки семьи. Желаю всем кубанцам согласия в семьях, пусть многодетность станет счастьем и Господь хранит вас», — сказал он.

Затем губернатор и митрополит вручили медаль «За любовь и верность» двум семьям из Краснодара. Супруги прожили вместе около 30 лет. Еще 15 семей получили медали «Родительская доблесть». Такую награду присуждают семьям, в которых воспитывается четверо и более детей. Также награду получили четыре семьи — победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года — 2017», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 8 июля поздравил кубанцев с Днем семьи, любви и верности.

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