Кондратьев: Кубань заинтересована развивать совместные проекты с РЖД

В Сочи стартовал Международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение. 1520». В церемонии открытия приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Гендиректор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил, что мероприятие собрало более 1,1 тыс. участников из 16 стран и 340 компаний. В этом году проведение форума приурочено к 15-летию со дня образования РЖД.

В течение трех дней участники рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе развитие мировой транспортной инфраструктуры и внедрение экологически безопасных технологий, повышение эффективности транзитных перевозок. Особое внимание уделят поиску и обсуждению реализации инновационных проектов, которые изменят привычную транспортную модель.

От имени председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и Министерства транспорта к участникам обратился Евгений Дитрих. Он подчеркнул, что именно железнодорожный транспорт занимает лидирующие позиции по объемам перевозок грузов и пассажиров.

Вениамин Кондратьев поздравил всех работников РЖД с 15-летием компании.

«За этот, казалось бы, небольшой срок вы проделали большой серьезный путь по переводу огромной компании на рельсы современной экономики, современного успеха в масштабах страны», — подчеркнул губернатор.

По его словам, во многом именно от эффективной работы железнодорожного транспорта зависят многие отрасли региональной экономики.

«Вы доставляете миллионы туристов к нам на побережье, обеспечиваете бесперебойную работу наших грузовых портов. Краснодарский край заинтересован развивать совместные проекты с компанией по реконструкции существующих путей и созданию новых магистралей», — добавил глава края.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Олега Белозерова за плодотворное сотрудничество и пожелал участникам форума продуктивной работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник