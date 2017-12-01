Кондратьев: Кубань ждет на своих базах сильнейшие футбольные сборные мира

Губернатор региона отметил, что у Краснодарского края накоплен богатый опыт проведения международных мероприятий.

«Начиная с сегодняшнего дня у команд-участниц чемпионата есть в запасе два месяца для окончательного выбора базы. Безусловно, мы рассчитываем, что наш край для своего базирования выберут сильнейшие футбольные сборные мира. В марте должны быть завершены все строительные работы, а уже в мае все восемь площадок, расположенные в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, будут готовы к приезду команд», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что у Краснодарского края накоплен богатый опыт проведения международных мероприятий. В том числе в 2017 году регион принял Кубок конфедераций, который стал своеобразной тренировкой перед чемпионатом мира.

«Край сможет принять чемпионат мира на самом высоком уровне. А все болельщики, которые приедут посмотреть на мировой футбол, увидят еще и нашу великолепную Кубань», — добавил Кондратьев.

Он отметил, что на первом месте стоят вопросы безопасности. На стадионе «Фишт» в Сочи, где пройдут матчи чемпионата мира, организован пропускной режим, транспорт и оборудование на объекте тщательно досматриваются, в том числе с применением спецсредств. Проработаны меры безопасности на железнодорожном и авиатранспорте. К охране правопорядка будут подключены казачьи патрули, с персоналом гостиниц проведут необходимые инструктажи по антитеррористической безопасности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 декабря стало известно, что в Сочи 15 июня встретятся сборные Португалии и Испании,18 июня сыграют команды Бельгии и Панамы, 23 июня — Германия против Швеции. Четвертый матч на стадионе «Фишт» 26 июня состоится между сборными Австралии и Перу.

Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике. Во время чемпионата мира по футболу — 2018 в Геленджике также будет жить сборная Исландии. Сборная Бразилии по футболу во время ЧМ будет жить в Сочи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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