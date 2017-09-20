Кондратьев: кубанская продукция должна быть доступна каждому жителю страны

Глава региона посетил павильоны агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка — 2017» в Краснодаре. Продукцию представили около 1,2 тыс. фермеров края, а также товаропроизводители из регионов ЮФО.

Во время осмотра ярмарки губернатор обратил особое внимание аграриев на возможность максимально занимать продуктовые полки в условиях импортозамещения.

«Качественная кубанская продукция должна быть доступна каждому жителю края и страны. Уверен, скоро начнется активная конкуренция за товары именно наших сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул Кондратьев.

Он отметил, что местное сырье должно стать основным для краевых перерабатывающих предприятий. Сегодня молочные заводы региона способны принять свыше 2 млн т молока, но для того, чтобы они работали на полную мощность, кубанского продукта еще не хватает.

«Этот вопрос надо прорабатывать со всех сторон. Не только стимулировать фермеров активнее заниматься молочным животноводством, но и помогать им выходить на местных переработчиков», — обратился глава региона к своему заместителю, курирующему сферу АПК, Андрею Коробке.

Также губернатор пообщался с фермерами, занимающимися животноводством, в том числе альтернативным. По словам владелицы КФХ по выращиванию кроликов Лилии Цыганок с хутора Копанского Краснодара, объединение в кооператив на стадии переработки сырья значительно помогло наладить сбыт готовой продукции. Такой принцип организации работы должен быть основой развития крестьянско-фермерских хозяйств, согласился Вениамин Кондратьев.

«Создание кооперативов поможет фермерам стать сильнее, конкурентоспособнее, так проще найти потребителей продукции», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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